Caravana de Natal da Coca-Cola passa por São Gonçalo na noite desta sexta-feira (1)

Há alguns anos um evento de Natal é esperado com empolgação por gonçalenses de todas as idades, devido a seus encantos e sua magia natalina: a Caravana de Natal da Coca-Cola. Com a chegada de mais um fim de ano, o evento desembarca em São Gonçalo nesta sexta-feira (1), a partir das 19h.

A frota de caminhões iluminados percorrerá um longo trajeto, que deve passar por diferentes bairros da cidade, saindo do Shopping São Gonçalo, no bairro Boa Vista.

Leia mais:



Natal mágico no Boa Vista: Decoração natalina é atração em bairro gonçalense

Participe da Campanha Papai Noel dos Correios 2023 e realize o sonho de uma criança

De acordo com as informações, os pontos de referência são: o Sesc SG, no Centro; a Rua Jaime Figueiredo, em Neves; e a Rua Dr. Getúlio Vargas, que passa pelos bairros Santa Catarina e Barro Vermelho.



A caravana seguirá este trajeto durante a passagem pela cidade | Foto: Divulgação

A caravana é um evento gratuito que promete ser um momento mágico para toda a família. Com luzes coloridas, músicas e decorações natalinas, a passagem do Papai Noel da Coca-Cola por São Gonçalo, leva mais uma vez, a alegria do Natal para a população gonçalense.

Já para os niteroienses, a notícia não é tão boa. Até o momento, nenhuma informação sobre a chegada do evento na cidade, o que não significa que não irá acontecer, mas que é uma possibilidade. As caravanas são divulgadas aos poucos no site da Coca-Cola, então fique ligado para saber mais informações.

Para saber mais sobre as caravanas, clique aqui!