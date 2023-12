Acidente de ônibus em São Cristóvão, no Rio: seis pessoas seguem hospitalizadas

Testemunhas alegam que o motorista estava discutindo com os passageiros antes do acidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Seis pessoas continuam internadas após acidente com ônibus que tombou em São Cristóvão, no Rio, na última quarta-feira (29). Das 48 pessoas feridas, 39 precisaram ser levadas para atendimento em unidades de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), duas vítimas continuam internadas, com quadro estável. As outras duas pessoas hospitalizadas no local já receberam alta.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), nos hospitais estaduais, Sergio Rodrigues Neris de Deus e Rodrigo Dufrayer também seguem hospitalizados, mas estão com quadro estável. Ambos estão internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, Zona Norte do Rio.

Em São Gonçalo, as vítimas Orlando Cesar Garcia Janiny, 59 anos, e Elaine Soares Arruda, 27 anos, estão com a saúde estabilizada. Os dois estavam em estado grave até a tarde de quinta-feira (30), segundo última atualização.



Orlando sofreu uma fratura exposta na mão e escoriação. Já Elaine teve uma fratura no braço e arranhões. Ambos passaram por uma cirurgia.

O acidente ainda teve uma vítima fatal. Washington Costa foi atropelado pelo ônibus e teve diversas fratura e sofreu uma hemorragia interna. Washington tinha 28 anos e faleceu na noite de quarta-feira (29), no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meiér.

Leigi Costa Martins, mãe de Washington, alegou que o rapaz foi atingido pelo ônibus enquanto estava na calçada, o veículo estava em alta velocidade e o motorista estava discutindo com os passageiros.