Doze pessoas ficam feridas após ônibus tombar em São Cristóvão

Doze pessoas ficaram feridas, no fim da tarde desta quarta-feira (29), após um ônibus tombar na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão. O acidente ocorreu na via sentido Mangueira, na Zona Norte do Rio.

O quartel de bombeiros de Vila Isabel foi acionado às 17h19. Os agentes solicitaram reforço dos quartéis de Benfica e Tijuca, assim como apoio da aeronave da corporação para auxiliar no socorro dos tripulantes.

Ainda não se sabe a causa do acidente. O tombamento ocorreu na altura do destacamento dos bombeiros, e o trânsito é lento no trecho. A CET-Rio foi acionada para controlar o tráfego.



O local da ocorrência fica a 600 metros de distância do estádio do Maracanã, onde o Flamengo enfrentará o Atlético Mineiro em partida válida pelo Brasileirão, às 19h30.