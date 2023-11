OSG faz por você: Moradoras do Jóquei tem energia elétrica reestabelecida

OSG faz por você. As gonçalenses, moradoras do bairro Jóquei, Nazareth Saudade Marins dos Santos, 93 anos, e suas filhas, Ilda Fernandes dos Santos, aposentada de 64 anos, e Dilma Fernandes dos Santos, merendeira de 60 anos, passaram por um "sufoco" relacionado à problemas de falta de energia elétrica em sua residência. Nesta terça-feira (29), no entanto, tudo foi resolvido após uma reportagem feita por O São Gonçalo.

Dilma Fernandes procurou OSG para relatar que, pela segunda vez em menos de cinco dias, sua residência estava novamente sem energia - a primeira vez foi devido ao forte temporal que atingiu a cidade - e, dessa vez, devido ao relógio de luz ter pegado fogo e derretido por completo na última segunda-feira (27).

As moradoras estavam angustiadas com a situação que se repetia, visto que no local reside uma idosa que precisa da energia elétrica para diversas atividades do dia a dia, principalmente em meio as altas temperaturas que a cidade de São Gonçalo tem registrado nesse mês de novembro. Porém, após solicitação enviada pela reportagem à concessionária responsável pelo fornecimento de energia, uma equipe compareceu ao local e realizou os reparos necessários para o reestabelecimento da luz.



"Resolvido o problema, graças a Deus! Fizeram uma ligação direto do chip e irão retornar para colocar o relógio. Obrigada pela força", agradeceu a merendeira Dilma Fernandes.