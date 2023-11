Obras de drenagem e pavimentação avançam no Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia

Um sonho antigo e um grande presente de Natal. Assim o pedreiro Bruno Pereira, de 36 anos, qualificou as obras de drenagem, pavimentação e construção de meios-fios e calçadas em 21 ruas do Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia. As intervenções, executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), têm investimento de R$ 12,2 milhões e vão atender a, pelo menos, 12.600 moradores do Colinas e dos bairros do entorno.

A região, que esperava por obras há muitos anos, apresenta hoje um visual bem diferente do último ano. Para o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, levar obras de infraestrutura para o interior é um compromisso do governador Cláudio Castro com a população fluminense. A urbanização de áreas mais vulneráveis tem sido uma preocupação da SEIOP, sempre em parceria com as prefeituras.



"A preocupação é levar mais qualidade de vida aos moradores, com drenagem, construção de calçadas e asfaltamento. É gratificante ver no olhar das pessoas e no sorriso dos moradores a felicidade de ter o reconhecimento da área onde mora, as crianças poderem andar tranquilamente de bicicleta, de carrinho de rolimã, enfim, de viver plenamente", disse Uruan Andrade.

As obras, que estão chegando a 50%, já fazem a alegria de muitas famílias. O comerciante Edemilson da Silva Nunes, de 62 anos, lembra que antigamente, em dias de chuva, ninguém conseguia subir a Rua Elevino Elias da Silveira. Ele era obrigado a deixar sua moto na parte mais baixa do bairro e subir a pé, em meio a lama. Hoje, comemora, consegue chegar a sua casa, independente das condições climáticas.



"Sofremos por muitos anos aqui. Quando chovia nada conseguia subir essa rua. Ficávamos isolados. Até a minha moto eu tinha de deixar lá embaixo. Agora vivemos um novo momento em nosso bairro, com o asfaltamento das ruas e a rede de drenagem. Com chuva ou sol a gente sai sem sujar os pés de lama e carros com compras e ambulâncias consegues chegar na porta dos moradores, se houver necessidade", afirmou Edemilson Nunes.



Das 21 ruas, a maior parte já recebeu as obras de drenagem. Em alguns pontos foram reconstruídas as ligações de esgoto, que por estarem muito rasas, rompiam com facilidade e transformavam as ruas em grandes valas negras. Com a obra, incluindo as calçadas e meio-fios, os alagamentos acabaram, assim como as perdas de móveis por parte de muitas famílias, já que a água das chuvas descia pelas ruas, destruindo a via e levando lama e dor aos moradores.



"Esse é um grande presente que estamos recebendo para o Natal. Agora, mesmo com chuva, estamos tranquilos e seguros. Moro aqui há mais de dez anos e é a primeira vez que recebemos uma obra de qualidade, que atende as necessidades dos moradores. E o melhor é ver moradores daqui trabalhando na obra, porque, além de fazer com mais carinho, ainda garante a ele o sustento para a sua família", explicou Bruno Pereira.



A expectativa é que as obras sejam concluídas em fevereiro de 2024. As ruas que já receberam drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meio-fio ganharão agora a sinalização horizontal. As obras estão seguindo um ritmo acelerado para garantir que as chuvas de março não levem apreensão aos moradores.