Pioneiro, ambulatório de saúde para travestis e transexuais em Niterói completa cinco anos

O Ambulatório de Atenção à Saúde da População Travesti e Transexual João W. Nery, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, completou cinco anos de existência com 699 pessoas cadastradas. Para comemorar, foi realizado nesta quarta-feira (29), na Praça São João, um sarau com apresentações e oficinas artísticas e serviços de beleza (design de sobrancelhas e maquiagem).

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, destacou a relevância da unidade de atendimento.

“O ambulatório possui uma equipe multidisciplinar composta por médico endocrinologista, enfermeiros, profissionais da Saúde Mental e assistentes sociais, garantindo o respeito à identidade de gênero e assegurando o exercício pleno da cidadania de todos. O local é um espaço exclusivo para as pessoas transexuais serem assistidas em seus processos de harmonização e encaminhadas para o tratamento de outras demandas nas demais unidades de saúde do município”, explicou a secretária.

Capitu do Céu recebe acompanhamento no ambulatório e contou sua experiência.

“No primeiro dia que procurei o ambulatório já fui muito bem acolhida. As profissionais me explicaram muitas coisas e foram importantes para eu ter conhecimento sobre o tipo de processo e documentação que eu precisaria fazer para ter minha certidão de nascimento retificada. Recebi orientações sobre o cuidado do corpo, o que precisamos perceber em nós, entender como somos acompanhadas ali, e o que precisamos saber para não correr riscos durante a terapia hormonal”, afirmou Capitu.

O coordenador do ambulatório, Paulo Sérgio Rebelo, falou da importância do evento de celebração do ambulatório.

“Fazer eventos como esse é uma oportunidade para celebrarmos, não apenas a arte e a expressão, mas também comemorar o sucesso de uma conquista significativa, reafirmando o compromisso de Niterói com a diversidade e a inclusão, promovendo o bem-estar e a saúde da população travesti e transexual”, explicou Paulo Sérgio Rebelo.

O ambulatório realiza atendimento não apenas para moradores de Niterói, mas também de municípios da região. Uma das principais demandas é a harmonização, retificação de nome social e cirurgia de redesignação sexual.

Sobre o ambulatório

Inaugurado em 2018, o ambulatório João W. Nery foi pioneiro entre os municípios do Rio de Janeiro. A unidade fica na Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço, no Centro de Niterói. Os atendimentos podem ser marcados pelo telefone (21) 2612-8184.