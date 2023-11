Manutenção emergencial da Águas Rio deixará 23 bairros de SG sem abastecimento

A Águas do Rio informou que será realizada uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento da cidade de São Gonçalo, das 4h às 23h deste domingo (03). Diante disso, o fornecimento de água de 23 bairros do município precisará ser interrompido. Após a conclusão dos serviços, o abastecimento de água será normalizado, de forma gradativa, para as regiões afetadas, podendo levar até 72 horas.

Regiões afetadas: Boa Vista, Camarão, Engenho Pequeno, Parada 40, Porto da Pedra, Mangueira, Santa Catarina, Venda da Cruz, Zumbi, Barro Vermelho, Porto Novo, Tenente Jardim, Pita, Neves, Covanca, Vila Laje, Gradim, Paraíso, Patronato, Lindo Parque, Porto da Madama, Brasilândia e Porto Velho.

A concessionária solicita aos clientes manterem a água de cisterna e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.