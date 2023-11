Morre Renato Abreu, fundador de conhecida empresa de engenharia

Morreu na manhã desta quinta-feira (30), aos 77 anos, o empresário Renato Ribeiro Abreu, fundador da MPE Engenharia, uma dos principais grupos do setor no Rio. O sepultamento está marcado para acontecer nesta sexta (01), no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, em Niterói.

A causa da morte não foi divulgada. Renato estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Também na sexta (01) em Niterói, a família realizará uma missa de corpo presente, às 10h, antes do sepultamento, previsto para acontecer às 12h45.

Renato nasceu em São Fidélis, no interior do estado, e se formou em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No final da década de 80, ele fundou a MPE, em parceria com o também engenheiro Mário Aurélio Cunha Pinto.

Ao longo dos anos, a empresa ganhou destaque no setor e acabou se tornando uma das pioneiras da região. O empresário também tinha empreendimentos na área de usinas e no rádio local do interior do Rio. Ele deixa a esposa, uma filha e netos.