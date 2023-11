Google começa a desativar contas inativas a partir desta sexta-feira (1)

O Google vai começar a desativar algumas contas antigas a partir desta sexta-feira (1). A exclusão inclui dados do Gmail, Google Fotos, Google Drive e todos os arquivos ligados ao e-mail de usuários com contas Google inativas.

De acordo com a Política de Contas da empresa, são consideradas inativas as contas que não foram utilizadas nos últimos dois anos e, por isso, estão mais suscetíveis a sofrer algum tipo de dano.

Leia também

➢Pioneiro, ambulatório de saúde para travestis e transexuais em Niterói completa cinco anos

➢ Em entrevista, Alexandre Corrêa nega ter agredido Ana Hickmann

O objetivo da plataforma é aumentar a segurança dos usuários e protegê-los de ameaças, como spam, phishing (ameaças virtuais, também chamados de crimes cibernéticos) e hacking. Inicialmente, a ação vai eliminar as contas que foram criadas, mas nunca foram usadas. Confira se sua conta está inativa e o que pode ser feito para preservá-la.



Quando a conta é considerada inativa?

Segundo a Política de Contas do Google, uma conta é considerada inativa caso não tenha sido utilizada nos últimos dois anos. No entanto, essa política se aplica somente às contas pessoais, ou seja, contas de instituições de ensino, empresas ou outras organizações não serão excluídas. Vale ressaltar que, antes de remover uma conta inativa, o Google vai enviar diversas notificações por e-mail, tanto para a conta do Google quanto para o e-mail de recuperação, para alertar o usuário sobre a exclusão.

Por que o Google está desativando contas inativas?

De acordo com o Google, a exclusão de contas inativas e seus conteúdos faz parte de uma medida para proteger os usuários contra ameaças à segurança digital. Isso porque os perfis que não são usados têm maiores chances de receber spam, golpes por phishing ou roubo de dados, já que geralmente não seguem padrões de segurança atualizados. Segundo a empresa, essas contas inativas não são supervisionadas e usam senhas simples, antigas ou reutilizadas, além de não terem autenticação de dois fatores, por isso, estão mais suscetíveis a golpes e danos causados por pessoas mal-intencionadas.

Como salvar uma conta Google inativa?

-fazer login na conta;

-ler ou enviar um e-mail;

-usar o Google Drive;

-assistir a um vídeo do YouTube;

-baixar um app na Google Play Store;

-fazer uma pesquisa no Google;

-fazer login com o Google para entrar em um app ou serviço.

Como salvar arquivos de uma conta Google inativa?

Os usuários que desejam salvar os arquivos de uma conta Google inativa antes que ela seja definitivamente excluída podem optar em usar o Google Takeout. Com o serviço, é possível exportar uma cópia do conteúdo da Conta Google para fazer backup ou usá-la em outros serviços, como OneDrive ou Dropbox. Além disso, o Google Takeout possibilita que o usuário escolha quais arquivos deseja salvar. É possível baixar todos os dados ou selecionar informações de serviços específicos, como Google Drive e Gmail.