Morre a atriz Ângela Rabello aos 73 anos, no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (28), morreu a atriz Ângela Rabello, de 73 anos, no Rio de Janeiro. A notícia de seu falecimento foi divulgada por sua filha, Stella Rabello. A causa da morte ainda não foi revelada.

O sepultamento do corpo da artista acontecerá nesta quinta-feira (30), às 13h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju.

Ângela descobriu um câncer no fígado há dois meses e realizou uma cirurgia de transplante.

A atriz deixa três filhas: Ana Amélia Rabello, Ana Luiza Rabello e Stella Rabello, e cinco netos: Antônio, Eduardo, Isabel, João e Rafael.

Ângela se formou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), e começou a atuar como atriz na década de 70.

A artista deu vida a muitos personagens na TV, e se destacou nas novelas: O Cravo e a Rosa (2000), Floribella (2005), Amor à Vida (2013) e Amor de Mãe (2019). Em séries, atuou em Sob Pressão (2017) e Diário de um Confinado (2020).

Kiko Mascarenhas, ator e amigo de Ângela, se despediu da amiga em suas redes sociais com uma homenagem. "Ângela, hoje nos reunimos, nos abraçamos e choramos pela sua partida. Mas você estava lá — nas memórias mais doces e engraçadas de suas filhas, suas irmãs, seus netos, sobrinhos, seus amigos… Você estava lá, misturada nas risadas e lágrimas de todos nós", escreveu.

Julia Rabello, sobrinha da artista e também atriz, também se despediu da tia. "O coração está um buraco. Meu amor, minha tia tão amada, por causa dela eu sou atriz", falou.