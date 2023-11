Operação Saúde com foco em diabetes no próximo sábado em SG

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizará, neste sábado (02), a Operação Saúde Diabetes na quadra da Unidos do Porto da Pedra, no bairro de mesmo nome, das 9h às 13h.

Para celebrar o Dia Mundial de Combate à Diabetes, que foi lembrado no último dia 14 de novembro, serão realizados testes de fundo de olho nos pacientes diabéticos. O exame é importante para detectar alterações nos olhos causadas pelo diabetes e que podem causar cegueira. A ação é uma parceria com o H. Olhos São Gonçalo.

Leia mais:



Jovens em famílias de baixa renda vão pagar meia até 29 anos

Tanguá inaugura, nesta sexta-feira, decoração do Natal Sesc RJ 2023

A atividade também vai contar com testes das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): sífilis, HIV e hepatites virais B e C; aferição de pressão arterial; vacinação contra coronavírus, gripe, tríplice viral e meningocócica C; e teste rápido de PSA (exame de sangue feito através de um furo no dedo que pode detectar alteração na próstata).



Para todos os procedimentos, o gonçalense só precisa levar o cartão do SUS, identidade e CPF. Caso algum teste dê alteração, o paciente será encaminhado para o agendamento de consultas e exames.

Quem for cuidar da saúde também poderá aproveitar e receber um pouco de cuidados pessoais e embelezamento com o Instituto Abraço do Tigre, que vai oferecer serviços de barbeiro, trança afro e manicure.

“Faremos mais esta ação de orientação e conscientização para os gonçalenses. Ofereceremos vários testes que podem detectar diferentes doenças. E, caso o paciente teste positivo em algum deles, já vamos fazer o agendamento das consultas e exames necessários. Nosso objetivo é sempre ir até a população e alertar sobre os cuidados com a saúde, mostrando que a prevenção é o melhor remédio”, disse Aline Serra, coordenadora do Neps.