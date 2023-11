Tanguá inaugura, nesta sexta-feira, decoração do Natal Sesc RJ 2023

A cidade de Tanguá é uma das contempladas com o Natal Sesc RJ 2023, que conta com uma programação alusiva repleta de atrações que percorrerá 35 cidades do estado do Rio de Janeiro nos meses de novembro e dezembro, tendo como apoio as prefeituras municipais e os sindicatos varejistas. O município recebe o projeto, nesta sexta-feira (01º/12), com a abertura da decoração natalina em dois importantes pontos da região.

A Secretaria Municipal de Cultura foi o espaço escolhido para abrigar a cenografia principal do Natal Sesc RJ. O local ganhará uma árvore de Natal de nove metros de altura; iluminação em sua fachada e com microlâmpadas em dois canteiros; e um ambiente temático instagramável. Já o Viaduto de Tanguá receberá dois conjuntos de elementos natalinos.

E em 08/12, às 20h, a Lona Cultural de Tanguá será palco do concerto gratuito “Clássicos do Samba”, da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro. O evento contará com as participações especiais de Nilze Carvalho, Ana Costa e Dirceu Leite, e levará ao público um repertório em homenagem aos compositores/sambistas Cartola, Noel Rosa e Nelson Cavaquinho. O grupo é regido pelo maestro Rafael Barros Castro e conta com mais de 25 músicos talentosos e atuantes no cenário da música de câmara e sinfônica do Rio de Janeiro.

Assim como Tanguá, os demais municípios também recebem uma programação artística, incluindo concertos de orquestras e solistas, apresentação de corais, cenografia natalina e atividades artísticas diversas, o que provocará intensa movimentação econômica, prevê o presidente do Sistema Fecomércio RJ e Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

“O Natal Sesc está consolidado no calendário de eventos do Rio de Janeiro porque leva a todas as regiões do estado uma programação artística e de lazer associada a valores como união, solidariedade e esperança, algo muito apreciado pelo público nesse período do ano. Ao mesmo tempo em que encanta os moradores das cidades, o evento atrai turistas e movimenta o comércio, os serviços e toda a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado”, diz o dirigente.

A programação completa do Natal Sesc RJ 2023 pode ser conferida no site www.natalsesc.com.br.

Serviço:

Natal Sesc RJ 2023 – Tanguá

Abertura da Decoração Natalina: 01º/12/2023.

Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro: 08/12/2023, às 20h, na Lona Cultural de Tanguá. Grátis.

Confira as cidades que recebem o Natal Sesc RJ 2023:

Angra dos Reis

Bom Jesus do Itabapoana

Barra do Piraí

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu

Conservatória

São João da Barra (Grussaí)

Guapimirim

Itaperuna

Macaé

Mangaratiba (e Conceição de Jacareí)

Mendes

Miguel Pereira

Miracema

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paraíba do Sul

Paraty

Paty do Alferes

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porciúncula

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

Tanguá

Teresópolis

Três Rios

Valença

Vassouras