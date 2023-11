Jovens em famílias de baixa renda vão pagar meia até 29 anos

Direito foi ampliado para jovens com renda familiar de até dois salários e inscritos no CadÚnico - Foto: Reprodução/Pixabay

Direito foi ampliado para jovens com renda familiar de até dois salários e inscritos no CadÚnico - Foto: Reprodução/Pixabay

Jovens do Rio de Janeiro em famílias consideradas de baixa renda terão direito a meia-entrada para atividades de lazer e esporte por mais tempo. O benefício ficará disponível para moradores de até 29 anos de acordo com a alteração na lei, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (29).

A medida é válida apenas para eventos e programações dentro do estado do Rio e não altera o benefício regular para quem tem até 21. A meia só será 'estendida' para jovens que tenham renda familiar de até dois salários-mínimos por mês e que estejam inscritos no sistema do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A medida foi assinada pelo governador Cláudio Castro (PL). “Com essa iniciativa, estamos ampliando esse benefício e garantindo que os jovens de até 29 anos, em situações desiguais, também possam desfrutar de eventos oferecidos em todo o estado”, afirmou o governador.