Praia de Icaraí terá 17ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+

Niterói recebe a 17ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, neste domingo (03), na Praia de Icaraí. Com o tema "Luta e (Re) existência das Mulheres LGBT", o evento tem concentração a partir de 15h na Rua Miguel de Frias e saída às 17h. A parada é organizada pelo Grupo Diversidade Niterói com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (Codir).

De acordo com o coordenador da Codir, Felipe Carvalho, há 10 anos a gestão municipal estrutura e ajuda a organizar essa manifestação que é uma das maiores de Niterói.



“A parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói é uma expressão legítima desta comunidade que se organiza de forma robusta na cidade há 20 anos. Esse é um momento de celebração das vitórias, de pautar as demandas ainda não resolvidas e dar visibilidade a uma pauta ainda muito marginalizada e violentada cotidianamente”, destacou Felipe Carvalho.

A manifestação cultural terá quatro trios elétricos e também serão colocados pontos de distribuição gratuita de água para hidratação. O início do deslocamento dos trios elétricos na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres será às 17h, com previsão de chegada e encerramento às 21h.



Esquema de trânsito



A NitTrans preparou uma operação especial para o evento, que inclui interdições de vias, proibições de estacionamento e pequenas alterações em itinerários de ônibus que passam pela Avenida Jornalista Alberto Torres. No total, 15 operadores estarão localizados em pontos chaves para orientar o trânsito, além de duas patrulhas, duas motos patrulhas e dois reboques que darão o suporte necessário.



Estacionamento Proibido - A partir das 22h do sábado (2), até às 21h de domingo (3), será proibido o estacionamento na Rua Miguel de Frias (ambos os lados), no trecho compreendido entre a Rua Gavião Peixoto e a Avenida Alberto Francisco Torres; na Rua Álvares de Azevedo (ambos os lados), no trecho compreendido entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo; e na Rua Mariz e Barros (ambos os lados), no trecho entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo.



Interdições - No dia do evento, 3 de dezembro, haverá interdição em algumas ruas do bairro de Icaraí. Estarão interditadas as Ruas Miguel de Frias, no trecho compreendido entre a Rua Gavião Peixoto e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, das 13h às 17h; Rua Tavares de Macedo, entre as Ruas Álvares de Azevedo e Miguel de Frias, das 13h às 17h; Rua Gen. Pereira da Silva, entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 22h; Rua Presidente Backer, entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 22h; Rua Otávio Carneiro, entre a Avenida Jorn. Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 22h; Rua Belizário Augusto, trecho compreendido entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 22h; Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, entre Rua Mariz e Barros e Rua Álvares de Azevedo, das 17h às 22h; Rua Lopes Trovão, entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 22h; e Rua Oswaldo Cruz, entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 22h.



Desvios – Durante a interdição da Rua Miguel de Frias, os ônibus com destino ao Centro, via Ingá, deverão trafegar pela Rua Fagundes Varela. Durante o evento, serão implantadas duas faixas reversíveis junto à ciclofaixa na Avenida Roberto Silveira, das 13h às 22h, no trecho entre a Rua Domingues de Sá e interseção da Rua Marquês do Paraná com Rua Miguel de Frias, conforme acontece nos dias de semana, durante o fim de tarde.