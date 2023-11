Previsão de chuva para os próximos dias em Niterói e São Gonçalo; Confira!

Chuva fraca pode cair a qualquer momento do dia - Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

Fortes pancadas de chuva acompanhadas de raios podem atingir o estado do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29), segundo o Climatempo. A instabilidade no tempo é motivada por um sistema de baixa pressão no oceano e ventos em altitude.

As pancadas de chuva devem ser de moderadas a fortes, e as temperaturas descem um pouco. Chuva fraca pode cair a qualquer momento do dia.

Em São Gonçalo o tempo nesta quarta-feira (29) deve apresentar temperaturas entre 23°C e 29°C e 65% de chance de chuvas ao longo do dia. Com termômetros marcando 27°C de madrugada e 24°C na parte da manhã, durante a tarde, a previsão é de 27°C.

O nível de umidade relativa do ar para São Gonçalo deve alternar entre 65% e 91%. Os ventos devem registrar velocidade média de 13 km/h hoje, atingindo o maior índice no período da manhã km/h, com pico de 18 km/h.



Temperaturas esperadas para os próximos dias em São Gonçalo:

Quinta-feira (30): 23°C a 28°C

Sexta-feira (1): 23°C a 30°C

Sábado (2): 22°C a 33°C

Domingo (3): 23°C a 35°C

Segunda-feira (4): 23°C a 31°C

Terça-feira (5): 24°C a 33°C

Quarta-feira (6): 23°C a 28°C

Em Niterói, o tempo também se mantém instável nesta quarta-feira (29), com dia chuvoso. A cidade tem previsão de temperaturas entre 23°C e 29°C e 59% de chance de chuvas ao longo desta quarta.

No período da manhã, os termômetros marcaram 24°C. Durante a tarde, a previsão é de 27°C e a noite 29°C

O nível de umidade relativa do ar para a cidade deve alternar entre 61% e 88%, enquanto os ventos devem atingir velocidade média de 15 km/h, atingindo o maior índice de manhã km/h, com pico de 20 km/h.

Temperaturas esperadas para os próximos dias em Niterói

Quinta-feira (30): 23°C a 28°C

Sexta-feira (1): 23°C a 30°C

Sábado (2): 22°C a 33°C

Domingo (3): 23°C a 35°C

Segunda-feira (4): 23°C a 31°C

Terça-feira (5): 25°C a 34°C

Quarta-feira (6): 24°C a 28°C

Recomendações para dias de chuvas com raio:

- Se possível, e se mantenha abrigado;

- Não fique perto de cercas, alambrados, estruturas elétricas e metálicas;

- Não mergulhe no mar ou piscinas;

- Não fique perto de árvores isoladas, ou lugares descampados (campos de futebol, praia, estacionamentos, etc);

- Evite estacionar próximo de árvores ou redes elétricas;

- Saia de perto de tomadas, janelas e portas metálicas.