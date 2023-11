Moradores pedem atenção à falta de energia elétrica no Mutondo, em SG

Mais um caso de falta de energia elétrica reverbera em São Gonçalo. Desta vez, os atingidos são os moradores da rua Raul Deveza, localizada no bairro Mutondo. O fornecimento de energia elétrica no bairro foi interrompido por volta das 14h da última segunda-feira (27) e até esta quarta-feira (29), ainda não foi restabelecido. Segundo residentes da região, a concessionária de energia elétrica Enel ainda não deu sinal sobre previsão de reparo.

Segundo o morador Luiz Carlos Ribeiro de Araújo, de 65 anos, a falta de energia elétrica tem tornado a semana, em meio as temperaturas altas do termômetro, ainda mais difícil: "Aqui tem duas casas sem luz desde segunda-feira. A gente liga, eles só falam que vêm, mas não vêm. Tem pessoas doentes, tem uma menina especial nesse calor", pontuou.

Em uma das residências, além dos cinco moradores convivendo sem energia, uma mulher de 29 anos com necessidades especiais, também têm enfrentado os dias no escuro: "Ela fica muito agitada por causa do calor e também não consegue dormir", contou.



Ainda segundo o aposentado, na outra residência, moram três pessoas, sendo um deles seu cunhado, de 67 anos. Ainda segundo o morador, a interrupção do fornecimento de energia na região é comum e frequente.

Até o momento, a Enel não deu retorno sobre a previsão de reparo.