São Gonçalo recebe decoração especial de Natal

São Gonçalo vai ganhar uma decoração especial de Natal em pontos estratégicos da cidade. As praças da Trindade, Zé Garoto e Chico Mendes vão receber árvore, iluminação e elementos natalinos que vão tornar os espaços totalmente instagramáveis, possibilitando que os gonçalenses façam registros fotográficos.

A praça da Trindade, em uma parceria com o Sesc RJ, além da árvore de 23 metros, também terá iluminação em dez árvores naturais. Além disso, seguindo a tradição, a Fazenda Colubandê vai receber iluminação na sua fachada. A inauguração da árvore acontece no dia 9 de dezembro, às 20h.

A parceria com o Sesc vai trazer para a Praça da Trindade o concerto gratuito “Clássicos do Samba”, da Orquestra Solistas do Rio de Janeiro que vai homenagear os compositores Cartola, Noel Rosa e Nelson Cavaquinho.



Além da montagem da árvore, equipes da Secretaria de Conservação estão realizando a limpeza e pintura da praça. O prefeito Capitão Nelson falou sobre São Gonçalo fazer parte do circuito de decoração do Sesc junto com outras 34 cidades.

Secretaria de Conservação também tem atuado | Foto: Divulgação - Renan Otto

“Merecemos demais uma decoração bonita e que traga a magia do Natal para a cidade. Sermos contemplados com a árvore e a iluminação mostra que conseguimos destacar o município a nível estadual. Fico muito feliz de poder trazer para as famílias gonçalenses algo que antes era preciso ir até outros municípios para ver”, disse o prefeito.

As praças do Zé Garoto e Chico Mendes também terão festejos natalinos, nos dias 8 e 10 de dezembro, respectivamente. Nos dois dias, haverá a iluminação da árvore de Natal, apresentação da Orquestra Municipal e chegada de Papai Noel.

Um natal sustentável – Uma parceria do Sesc RJ com o Instituto Fecomércio vai unir 25 sensibilizadores ambientais em cinco cidades: Teresópolis, Cabo Frio, Angra dos Reis, São Gonçalo e Campos. Nesses locais, cooperativas de catadores serão contratatadas para recolher os resíduos sólidos gerados nos eventos que serão realizados nas cidades.