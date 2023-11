Prefeitura fará interdição no Porto da Madama para obras do MUVI

As obras do MUVI estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Rio - Foto: Prefeitura de São Gonçalo

A rotatória da Rua Jaime Figueiredo, na altura da Rua Dr. Gradim, no Porto da Madama, ficará fechada ao tráfego de veículos nesta quarta-feira, no período entre 7h e 18h, em decorrência do avanço das obras do Mobilidade Urbana Verde (MUVI) pelo governo do Estado do Rio. As equipes finalizam o trecho 2 do corredor expresso, que liga os bairros Porto Velho e Camarão, e já iniciam as intervenções no trecho 1. O trânsito será desviado pela Rua Visconde de Itaúna.

Nesta terça-feira, equipes da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo estiveram no trecho que será interditado, para orientar moradores e comerciantes, a fim de minimizar os impactos das obras. As intervenções seguem acontecendo também no trecho 1, que vai ligar Neves ao Porto Velho.

As obras do MUVI estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Rio, através da Secretaria das Cidades. A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo foi a responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado e está acompanhando todo o andamento das obras.



Com investimento de R$262.184.615,51 o projeto prevê a criação de novo corredor viário e ciclovia ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 13,58 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.