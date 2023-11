Gonçalense de 93 anos sofre com a falta de energia elétrica pela segunda vez em menos de cinco dias

Relógio de luz pega fogo em residência do bairro Jóquei - Foto: Divulgação

Relógio de luz pega fogo em residência do bairro Jóquei - Foto: Divulgação

As gonçalenses, moradoras do bairro Jóquei, Nazareth Saudade Marins dos Santos, 93 anos, e suas filhas, Ilda Fernandes dos Santos, aposentada de 64 anos, e Dilma Fernandes dos Santos, merendeira de 60 anos, estão passando novamente por problemas relacionados a falta de energia elétrica em sua residência.

De acordo com relatos das moradoras, após o temporal do último dia 18, a casa em que residem ficou sem energia por cinco dias, voltando apenas no dia 23 de novembro. Nesta segunda-feira (27), por volta das 18h40, o relógio de luz começou a pegar fogo e derreteu por completo, o que ocasionou novamente na falta de energia.

Leia também

➢ Família oferece recompensa por informações sobre paradeiro de gonçalense desaparecido no Rio

➢ Moradores ficam sem sinal de operadora após tempestade, no Engenho Pequeno

"Entramos em contato com a Enel imediatamente, mas até agora não apareceu nenhuma equipe no local. Inicialmente deram um prazo até às 22h30 de ontem, mas nada foi feito. E hoje deram outro prazo, até as 20h. Estamos tendo muitas dificuldades devido ao calor, a conservação dos alimentos e também em relação a água, porque não tem como jogar para a caixa sem a luz, pois não da para ligar a bomba", declarou Dilma Fernandes.

Nazareth Saudade Marins dos Santos, de 93 anos, sofre com nova falta de energia em sua residência | Foto: Divulgação

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que uma equipe trabalha no local mencionado neste momento para concluir os reparos na rede elétrica e normalizar o fornecimento de energia aos clientes.