Prefeitura do Rio premia 35 empresas e instituições que promovem a diversidade e a inclusão na cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro premiará 35 instituições privadas, públicas ou do terceiro setor que promoveram a diversidade e a inclusão no mundo do trabalho, em cerimônia que acontece na próxima quinta-feira (30/11), às 18h, no Theatro Municipal, na Cinelândia.

O Selo da Diversidade Abdias do Nascimento será concedido a, entre outros, Cáritas do Rio, Grupo Soma, Fundação Mudes, Ipeafro, Firjan, Senai e Sesi, Fundação Roberto Marinho, Assaí, Tribunal de Justiça do Rio, Clube de Regatas Vasco da Gama, Grupo Arco-Íris e Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira.

Durante o evento, a lendária porta-bandeira Vilma do Nascimento, de 85 anos, receberá uma homenagem especial da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio pelos relevantes serviços prestados à cultura e à promoção da diversidade na cidade do Rio de Janeiro. “Eu me sinto muito honrada em receber essa homenagem. É muito importante incentivar e premiar quem respeita e defende a diversidade”, diz a portelense.

Dividido nas categorias étnica, racial, religiosa, etária e de gênero, o prêmio é uma homenagem a Abdias do Nascimento - professor, ator, escritor, político e defensor dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras. Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, o Selo Abdias do Nascimento tem como objetivo incentivar empresas, órgãos da administração pública, entidades privadas e instituições da sociedade civil a adotar políticas de inclusão e de redução das desigualdades em seus ambientes de trabalho, e reconhecer o trabalho de quem defende e pratica a diversidade.



“O Selo da Diversidade Abdias do Nascimento foi regulamentado em setembro, por meio de decreto, pelo prefeito Eduardo Paes. Agora, como esse singelo prêmio, queremos reafirmar o compromisso da Prefeitura do Rio com a valorização e a promoção da diversidade racial, social e inclusiva nos nossos ambientes de trabalho. E a homenagem a Vilma do Nascimento, Cisne da Passarela, expressa esse nosso compromisso em todos os espaços, não apenas àqueles reservados ao trabalho”, assinala Everton Gomes.

A entrega dos 35 prêmios será realizada no Salão Assyrius, no Theatro Municipal, na Praça Marechal Floriano s/nº , na Cinelândia, no Centro do Rio.