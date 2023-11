Moradores ficam sem sinal de operadora após tempestade, no Engenho Pequeno

Após a tempestade que acometeu a Região Metropolitana no último dia 18, diversos bairros registraram falta de energia elétrica. Após um pouco mais de uma semana, a energia elétrica de cerca da maioria dos bairros foi estabelecida. No entanto, diversas localidades continuam sem sinal de operadora. É o que ocorre no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, com a falta de retorno e reparo da empresa telefônica VIVO.

"A operadora VIVO não restabeleceu o sinal de celular na região. Temos uma antena lá e não temos sinal telefônico, preciso sair da minha casa e andar uns 500 metros para poder pegar sinal, sendo que a antena fica a menos de 1km da minha residência e sempre pegou sinal lá. Foi devido às fortes chuvas e desde então não temos sinal, já liguei várias vezes e dizem que está normal", reportou o morador Edson Gomes Pereira do Nascimento, de 38 anos.

Segundo o motorista de emergência, que reside no bairro desde que nasceu, o problema tem afetado as residências das ruas Caminho da Carioca (próximo ao colégio Maria Amália Áreas Ferreira) e também na Rua Rogério Fabricio (próximo ao Brizolão). Ainda conforme os relatos do morador, a situação tem gerado desconforto, já que somente em sua casa, moram cinco idosos que têm habilidade apenas com ligações tradicionais.



"Tenho na minha residência 5 idosos e como fico na rua trabalhando, não tenho contato com eles pela falta de sinal telefônico. Caso precise de emergência, nem tenho como ligar se eu não for andando até a rua principal. Se precisarem pedir alguma emergência médica não temos sinal infelizmente", contou.

Até o momento, a operadora VIVO aguarda para estudar a demanda internamente e solicitar reparo para a região. A empresa ainda não comunicou a previsão de conserto.