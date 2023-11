Fã tem celular roubado após show e ladrão devolve as fotos

Fã teve o celular furtado e pediu que ladrão enviasse as fotos tiradas no show - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma fã da cantora Taylor Swift teve o celular furtado um dia após o show da artista, em São Paulo, e precisou negociar com o homem para ter os registros fotográficos do evento de volta. Lorena Severino, 22 anos, esteve presente no Allianz Parque no último sábado (25), com a mãe, Silene. No dia seguinte, contudo, teve o smartphone arrancado de sua mão por um homem que trafegava em uma bicicleta. O aparelho estava desbloqueado.

“Eu corri uns cinco quarteirões atrás do ladrão. As pessoas tentaram me ajudar, alguns ciclistas, mas eu acabei me cansando, e ele sumiu”, disse a jovem em entrevista ao G1. “Enquanto eu corria os cinco quarteirões, só pensava em duas coisas: em como eu iria voltar para a minha mãe, porque não sabia mais onde ela estava, e nas fotos do show, porque eu não tinha backup".

A jovem, então, resolveu enviar uma mensagem para o próprio celular, a partir do aparelho da mãe dela, na esperança de conseguir recuperar as fotos do show. Na troca de mensagens pelo WhatsApp, Lorena se passou pela mãe Silene e solicitou as imagens, além de oferecer dinheiro pelo celular.

O ladrão enviou mais de 100 imagens que Lorena e Silene tinham feito durante o show e chegou a pedir R$ 500 para devolver o celular, mas parou de responder. As duas não conseguiram recuperar o aparelho.

