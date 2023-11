Ação de saúde: Federação dos Pescadores do RJ realiza “Dia D” para pescadores e familiares de Itaboraí

A Federação Estadual de Pescadores do Rio de Janeiro demonstra compromisso com a saúde dos pescadores e seus familiares, promovendo ações periódicas de atendimento. Nesta quarta-feira (29/11), pescadores da colônia Z-8 em Itaboraí, receberão diversos tipos de atendimento, como: tabagismo, hanseníase, tuberculose, odontologia, aferição de pressão, glicemia capilar, vacinas e testes rápidos, no entreposto de pesca em Itambi, a partir da 09 da manhã.

A iniciativa não só proporciona acesso vital aos serviços de saúde, mas também alivia preocupações que muitas vezes afetam aqueles que desempenham um papel crucial na comunidade. O presidente da federação, Luis Claudio, destacou a importância dessas ações ao mencionar o sorriso e alívio nos rostos dos pescadores.



"É emocionante ver o alívio no semblante desses profissionais, que muitas vezes não têm acesso fácil aos serviços de saúde. A ação proporciona cuidados essenciais para eles e fortalece a união da comunidade."

No último dia 22 de novembro, pelo menos 120 pessoas, entre pescadores e familiares, foram atendidas por uma equipe de saúde na colônia Z-9, em Magé. A federação espera realizar pelo menos 150 atendimentos nesta quarta-feira em Itaboraí, evidenciando seu comprometimento com o bem-estar desses profissionais.



A FEPERJ enaltece a ação de saúde para os pescadores como um verdadeiro exemplo de solidariedade e cuidado. Expressando gratidão a todos os envolvidos, a federação espera que iniciativas como essa persistam, promovendo não apenas o bem-estar, mas também a qualidade de vida para os guerreiros dos mares. Esses pescadores desempenham um papel vital na preservação dos oceanos e na garantia de alimentos frescos em nossas mesas.