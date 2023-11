Taylor Swift se encontra com família de fã que morreu em show no Rio de Janeiro

Familiares e amigos de Ana foram ao show com uma camiseta com uma frase de Ana, escrito "Hoje não tem glamour" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Familiares e amigos de Ana foram ao show com uma camiseta com uma frase de Ana, escrito "Hoje não tem glamour" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo (26), a cantora Taylor Swift realizou o último show da sua passagem no Brasil, em São Paulo. Algo que chamou a atençao dos fãs foi a presença da família de Ana Benevides no espaço VIP do show, área reservada para amigos, familiares e convidados da cantora americana.

Após o espetáculo, a artista se encontrou nos bastidores com a família da fã. Além do pai, José Weiny Machado, a amiga, Daniele Menin, também foi ao show. Daniele estava com Ana durante o primeiro show no Rio de Janeiro (17), e acompanhou a menina até o hospital. Outro amigo da menina, Lucas, também conheceu Taylor.

Leia também:

Fã morre durante show de Taylor Swift e artista lamenta morte

Fã de Taylor Swift que morreu no Rio é homenageada em Nova York



A mãe de Ana, Adriana Benevides, não esteve presente por, segundo ela, ainda não estar preparada, mas recebeu um bilhete da cantora, junto com um autógrafo.

Em uma nota assinada pelo advogado, a mãe afirmou que Taylor entrou em contato com a família oferecendo ajuda. "As reuniões ocorreram durante a semana, houve o convite para assistir ao show de domingo em São Paulo e a equipe de Taylor sinalizou a intenção da cantora em ajudar a família. Por toda a atenção, agradecem o respeito, carinho e solidariedade manifestada."

Ana Clara Benevides faleceu no primeiro show de Taylor Swift no Brasil, na sexta-feira (17), no Estádio Nilton Santos. A estudante passou mal e desmaiou durante a 2ª música do show. Ana chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

O laudo preliminar apontou pequenas hemorragias em seu pulmão. O laudo final só pode ser feito 30 dias após o falecimento, mas a hipótese é que o mal estar tenha sido causado devido ao calor extremo do Engenhão. Na ocasião, os entornos do estádio registraram quase 60°C de sensação térmica.

A Time For Fun (T4F) se manifestou seis dias após o ocorrido. Em vídeo, o CEO da empresa, Serafim Abreu, afirmou que a organizaçao falhou ao lidar com o calor "sem precendentes" do Rio de Janeiro.

A entrada com garrafas de água no estádio era proibida, e a venda de copos de água de 300ml na parte interna do Engenhão custava entre R$8,00 a R$S10,00. Desde a morte de Ana, a entrada com água em recipientes transparentes passou a ser permitida, contanto que estivesse lacrado.