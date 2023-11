Fã morre durante show de Taylor Swift e artista lamenta morte

Taylor Swift estreou sua turnê "The Eras Tour" no Brasil, no Rio de Janeiro, na noite da ũltima sexta-feira (17), no estádio Nilton Santos. Com a onda de calor extremo que vem afetando diversas cidades do país, uma fã da cantora, identificada como Ana Clara Benevides, de 23 anos, desmaiou e morreu, em meio à sensação térmica de 60 graus que fazia no local do show. Outras mil pessoas também desmaiaram por conta do calor.

Leia mais:

➢ Niterói 450 anos: Confira a programação da festa

➢ Sandra Annenberg tem alta hospitalar após pisar em uma taturana: "Era muita dor"

Segundo informações do site Folha de São Paulo, a estudante de psicologia morreu após passar mal, enquanto estava na grade do estádio Engenhão. A fã da cantora era natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul. A jovem teve duas paradas cardiorrespiratórias e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, que fica localizado a menos de 5 minutos do estádio, mas os médicos não conseguiram reanimá-la.



O enfermeiro Thiago Fernandes, amigo de Ana Clara, informou que na primeira parada respiratória ela conseguiu ser reanimada por cerca de 40 minutos. Mas, a caminho do hospital, teve outra, que acabou sendo fatal. Nas redes sociais ele lamentou a morte da amiga.

"Eu te adorei desde o dia em que te conheci, alias, so mudei de sala por sua causa, quando a gente tinha 11 anos, saiba que sempre irei te adorar. Eu simplesmente não consigo acreditar que você não está mais aqui. Não consigo aceitar isso. Conversamos sobre esse show tantas vezes, e como eu queria estar contigo. Estou tão triste que eu não sei o que fazer. Você era uma das minhas amigas mais antigas. Por tanto tempo, e agora em diante, só nas memórias! Eu espero que você esteja bem agora. Descanse!", escreveu ele, ao compartilhar um carrossel de fotos ao lado de Ana Benevides.

Taylor Swift lamenta morte

Ao tornar ciente da morte da fã, Taylor Swift lamentou a perda e demonstrou estar abalada. Por volta das 3h da madrugada deste sábado (18), a cantora publicou um pronunciamento sobre a morte da estudante.

"Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite [...]. O que eu quero dizer agora é, sinto muitíssimo pela perda e meu coração partido está ao lado da família e dos amigos. Esta é a última coisa que sequer pensei quando decidi trazer esta turnê ao Brasil", lamentou a artista.

Fãs desmaiam no estádio

Com a sensação térmica de 60°, além da morte da estudante, os bombeiros registraram extraoficialmente ocorrências de aproximadamente mil desmaios durante a apresentação da cantora. A morte de Ana Clara Benevides e o número de pessoas passando mal no show revoltou diversos internautas, que reclamaram da proibição da entrada de garrafas de água no estádio em meio ao calor fora do normal. "É desumano as pessoas serem proibidas de se hidratar num calor desse porque o estádio só pensa no lucro e quer obrigar as pessoas a comprarem a água mineral lá dentro", comentou um internauta.