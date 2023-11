Fã de Taylor Swift que morreu no Rio é homenageada em Nova York

Um retrato de Ana Clara Benevides, de 23 anos, estudante que morreu durante o show da cantora Taylor Swift no Rio na última sexta (17), estampou um dos telões luminosos da Times Square, endereço conhecido pelos outdoors e anúncios em Nova York, EUA. A jovem brasileira foi homenageada por lá nesta quarta-feira (22).

A homenagem foi organizada por grupos de fãs da cantora americana, que se autodenominam 'swifties'. “Esta é uma homenagem para todos os fãs que estiveram nos shows no Rio de Janeiro”, diz a projeção, antes de apresentar uma foto de Ana Clara com o texto: “Você era maior que o céu inteiro”.

Familiares e amigos de Ana Clara apoiaram e deram permissão para que a homenagem fosse transmitida, de acordo com o fã-clube.

Estudante de psicologia e natural do Mato Grosso do Sul, Ana passou mal e sofreu uma hemorragia pulmonar durante o show. Ela acabou não resistindo e foi sepultada na última terça-feira (21), no MS.