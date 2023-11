Niterói elege Corte Momesca para o Carnaval 2024

Com várias torcidas organizadas, quadra lotada e muito alegria, foi eleita a Corte Momesca de Niterói, em festa realizada na quadra da escola de samba Unidos do Viradouro, na madrugada de sábado, dia 25/11. Um juri especializado escolhei o Rei Momo, Jonathan Lima, a Rainha Taís Luíza e a Princesa Fabiely Martins.

Os eleitos à Corte Momesca do Carnaval Niterói 2024, emocionados festejaram muito. Para o Rei Momo foi uma extrema felicidade e grande surpresa a conquista do título: “ Não esperava e veio! Vamos espalhar muito amor e vamos seguir em frente representando Niterói no Carnaval que tanto amo!, exclamou Jonathan-.

Para a Rainha, representar Niterói é um sonho realizado e emocionante:"Sou muito agradecida, primeiramente à Escola de Samba Experimenta da Ilha, pois fui convidada para representar aqui a agremiação da qual também faço parte, então é uma emoção muito grande e eu acredito que é muita felicidade viver a cultura do samba e a nossa cultura do Carnaval para todos os lugares. Agradecida mesmo, mando para todos um beijo.”, afirmou Taís.

Leia também

➢ Moradores ficam incomunicáveis sem sinal de operadora, em Itaboraí

➢ Pedido de liberdade provisória de Daniel Alves é negado pela Justiça espanhola

Também profundamente emocionada a Princesa demonstrou muito orgulho ao conquistar o título: “Estou muito feliz em representar minha Escola e toda nossa comunidade. Estou aqui representando todas essas passistas que concorreram comigo. É muita felicidade poder representar a Combinado do Amor nesta Corte do Carnaval da cidade!”, exclamou Fabiely.



Em meio a uma torcida eloquente e chuvas de papel picado, o público de sambistas também fez bonito acompanhando toda a Eleição. Efusivamente as torcidas das agremiações torceram todo o tempo pelas representantes de suas escolas, a cada apresentação dos 40 concorrentes.



O júri que elegeu a Corte Momesca do Carnaval Niterói 2024 foi formado por três grandes personalidades do samba carioca: Clara Paixão, começou sua história no Carnaval do Rio de Janeiro ainda criança, é fruto do projeto social de Joãozinho Trinta, o “Flor do Amanhã”, e já estrelou shows em palcos como o do Canecão e Scala e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela vai desfilar na G.R.E.S. São Clemente no Carnaval 2024; Wilson Dias Neto, já desfilou pela Unidos de Vila Isabel, é apresentador, ator, jurado e coach do samba, além de ter sido Rei Momo do Carnaval do Rio de Janeiro nos anos de 2014, 2015, 2016, 2019 e 2022 e; Mari Mola, cria da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. Ela já foi Rainha até fora do Brasil nos carnavais de Estocolmo (Suécia) e também da cidade de Coburg (Alemanha) em 2023.

A quadra ficou lotada, dentre as presenças, o André Bento- Presidente da Neltur-, Rubia Secundino- Presidente da Comissão do Carnaval de Niterói, além de outras autoridades municipais como o vereador Anderson Pipico e a vereadora Benny Brioly, além de Jhonata Anjos- Superintendente de Terminais e Estacionamentos de Niterói (SUTEN). Ainda estiveram entre os presentes, vários funcionários da Neltur, seus Diretores Administrativo, de Lazer e de Turismo- Marcos Mattozo, Marcelo Peró e Marcelly Apolinário, respectivamente-, Presidentes e foliões de mais de 20 agremiações que, lotaram a quadra. Todos testemunharam a mais alegre e eloquente Eleição da Corte de Niterói de todos os tempos.

O André Bento -Presidente da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo – agradeceu ao prefeito Axel Grael e ao Vice-Prefeito, Paulo Bagueira, pelo grande trabalho também em prol da grande festa popular que é o Carnaval: “Agradeço a Prefeitura de Niterói, o prefeito Axel e Bagueira, que tanto fazem e continuam trabalhando, liderando as diversas iniciativas da cidade pelo desenvolvimento e engrandecimento do carnaval de Niterói. Recentemente, a Neltur realizou um Workshop de capacitação dos profissionais das agremiações niteroienses, foi criada e aprovada a Lei do Carnaval, que entrará em vigor no ano que vem e, importante destacar que todos vocês fazem parte deste processo e estão juntos nesta construção e aprimoramento contínuo do Carnaval da cidade”, afirmou Bento.

A Eleição da Corte do Carnaval Niterói 2024 é uma realização da Prefeitura de Niterói através da Neltur, com a Coordenação de Alexandre Oliveira, da empresa de mesmo nome e a Coordenação Artística de Márcio Moura. O evento, apresentado pelo locutor, Vanderlei Borges, teve como temática os 450 anos de Niterói, show de Marianna Cunha e apresentação da Escola de Samba Magnólia Brasil, a última campeã do Grupo A no último Carnaval.