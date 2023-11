Noivo mata quatro pessoas em seu próprio casamento, na Tailândia

Polícia diz que o rapaz estava embriagado no momento do crime - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quatro pessoas morreram, outras cinco foram baleadas, e uma última teve ferimentos mais leves durante uma festa de casamento, na noite de sábado (25), no nordeste da Tailândia. O autor do crime, que era o próprio noivo, foi identificado como Chaturong Suksuk, de 29 anos. Ele era atleta paraolímpico e se casou com Kanchana Pachunthuek, de 44 anos. Chaturong atirou contra a esposa, sua sogra e três convidados.

Os presentes na cerimônia contaram que o rapaz saiu da festa e voltou armado para o local. Segundo a polícia da região, Chaturong estava embriagado, e o armamento foi comprado legalmente em 2022, no ano passado. Ainda segundo os oficiais, 11 munições foram encontradas na cena do crime. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A mãe da noiva tinha 62 anos, e a irmã, 38. Além delas e da noiva, dois convidados também foram vitimados, e um deles não resistiu aos ferimentos. Depois de cometer o crime, Chaturong cometeu suicídio.

O casal já morava junto há três anos antes de decidirem se casar. O homem era atleta paraolímpico, fazia parte da seleção paralímpica tailandesa e já ganhou uma medalha de prata na modalidade de natação, nos Jogos Asean Para.

Chaturong teve uma das pernas amputadas após um acidente em que um trem passou por cima dessa sua parte do corpo. Segundo o jornal Bangkok Post, ele fazia parte da Marinha.