Disque Denúncia, através do MovRio, realiza o I Simpósio de Combate à Violência Contra a Mulher

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (27) o I Simpósio de Combate à Violência Contra a Mulher, com o tema “Bem Me Quero. Reage, Mulher!”. O encontro, foi organizado pelo Disque Denúncia, através do Instituto MovRio, e aconteceu no auditório da Fecomércio, no Flamengo.

Especialistas se diversas áreas que atuam no combate à violência contra a mulher destacam que, embora o Brasil tenha a 3° melhor lei do mundo, em relação a violência contra a mulher, ainda ocupa o 5° lugar no ranking mundial de países que mais matam mulheres, apenas pelo fato de serem mulheres.

Durante o evento, foram compartilhados, para as mais de 120 pessoas que acompanharam a cerimonia, pontos, empresas e núcleos públicos que apoiam vítimas de diversos tipos de violências contra a mulher.

O Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres é lembrado anualmente em 25 de novembro. A data, que foi criada em 1981, durante o Primeiro Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho, em Bogotá, Colômbia, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999. Desde então, movimentos pelo mundo todo vêm sendo feito em favor das mulheres.

O simpósio contou com quatro painéis compostos por profissionais especialistas das áreas de Segurança, das Instituições do Sistema de Justiça, da Saúde e de empresas inspiradoras no combate à violência contra mulheres. O objetivo foi criar um espaço de discussão e reflexão sobre este tema de extrema importância, que afeta milhares de mulheres em todo o mundo, promover a conscientização e alertar a sociedade sobre os casos de violência e maus tratos contra as mulheres.