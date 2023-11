Problema em contas deixa clientes com saldo negativo no Bradesco

A semana começou bastante agitada na conta bancária de alguns clientes do banco Bradesco. Por conta de um problema na manipulação de dados, alguns usuários acordaram com saldo negativo ou zerado em suas contas nesta segunda-feira (27).

Os problemas começaram a ser relatados logo no início da manhã. Por volta das 8h, o termo "Bradesco" já aparecia nos trending topics - assuntos mais citados - do Twitter/X. Às 10h35, o aplicativo chegou a ter um pico de 194 notificações de problema no site DownDetector, que registra intercorrências no funcionamento de sites e aplicativos.

Leia também

➢ Moradores ficam incomunicáveis sem sinal de operadora, em Itaboraí

➢ OSG faz por você: Após 6 dias sem luz, moradores da Parada 40 voltam a ter abastecimento elétrico

Em relatos nas redes sociais, alguns clientes também relataram ter tido dinheiro adicionado à sua conta. Em nota, o banco afirmou que "o processamento noturno do banco não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes''.

Segundo a empresa, a situação está sendo regularizada e deve ser normalizada por completo em breve. Às 14h20, haviam ainda 138 notificações de problemas no banco registradas pelo portal DownDetector.

Confira alguns relatos de usuários nas redes sociais:

Dormi com dinheiro na conta, acordei com o conta assim, e sem histórico de saída no extrato. @Bradesco pic.twitter.com/kCLF7S1mrY — Gabriel Mencarelli (@GabrielMenca) November 27, 2023

BRADESCO DEVOLVE OS MEUS 3 CENTAVOS AGR pic.twitter.com/8EEu0t4vYG — k-i-o🇧🇷 (@caio_vfm) November 27, 2023