“Encontro dos Povos de Terreiro” marca nomeação da praça Zélio Fernandino de Moraes, em SG

Para encerrar a Semana da Umbanda, cerca de 150 representantes da religião se reuniram no sábado (25) em um “Encontro dos Povos de Terreiro” que aconteceu na praça Zélio Fernandino de Moraes, em Neves. A praça recebeu esse nome em homenagem ao médium brasileiro considerado anunciador da umbanda na cidade.

A secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, Julia Sobreira, esteve presente e participou do hasteamento da bandeira.

“Me sinto muito privilegiada por estar participando desse momento que a nossa cidade lutou tanto para conquistar e vai continuar lutando. É uma grande conquista porque a religião foi descoberta em São Gonçalo e nada mais justo do que a praça, o Marco Zero da Umbanda, receber o nome do seu anunciador”, disse.



Durante o evento, alguns representantes de terreiros da cidade e de outros municípios estiveram presentes realizando louvações. Também foi montada uma feira de artesanato com produtos representativos de matriz africana. O samba das Yabás e da Companhia Às de Ouro animou o público com a apresentação de pontos simbólicos da religião.

“É um orgulho, no ano em que a Umbanda completa 115 anos, a gente conseguir avançar nessa consolidação do Marco Zero e de políticas que promovam a preservação e o fomento das tradições afro-brasileiras e indígenas em São Gonçalo”, disse Waguinho Macumba, que é diretor social na União Espiritualista de Umbanda e Afro-Brasileiro RJ.

Quem esteve presente aprovou bastante o evento.

“Eu vim a convite de uma amiga e estou me sentindo abençoada. Não esperava que fosse encontrar um evento tão lindo, com uma energia tão boa. A umbanda é amor, é luz. Nós merecemos respeito como todas as religiões em todo o mundo”, disse a advogada Eduarda Alfonso, de 29 anos.