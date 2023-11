São Gonçalo realiza a Semana da Umbanda

O encontro vai contar com mediação do Pai Fernando D´Oxum, líder da 1ª Comissão da Semana da Umbanda de São Gonçalo. - Foto: Divulgação/ Agência Brasill

O encontro vai contar com mediação do Pai Fernando D´Oxum, líder da 1ª Comissão da Semana da Umbanda de São Gonçalo. - Foto: Divulgação/ Agência Brasill

O município de São Gonçalo é considerado o berço da anunciação da Umbanda, uma religião brasileira com elementos de religiões africanas, indígenas e cristãs. Neste ano, a religião completa 115 anos e, para celebrar a data, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Comissão da Semana da Umbanda de São Gonçalo, preparou mais uma edição da “Semana da Umbanda de São Gonçalo”, que vai contar com uma programação gratuita composta por debates, apresentações musicais e homenagens às lideranças da prática religiosa.

A ideia é proporcionar eventos que tragam visibilidade, respeitabilidade e reconhecimento a essa religião na cidade, cumprindo a lei de 2020 que estabelece a “Semana da Umbanda em São Gonçalo”.

Leia mais:



ONGs de São Gonçalo se mantém vivas em prol do assistencialismo

Grupo de 33 brasileiros é resgatado da Cisjordânia, na Palestina

Até o dia 16 de novembro, a Câmara Municipal de São Gonçalo recebe a mostra “Pelos Caminhos da Umbanda”, promovida pelo Instituto Carta Magna da Umbanda, cujo objetivo é apresentar a construção da religião brasileira de matrizes africanas e indígenas, a partir de suas práticas, ritos, territórios e historicidade. A exposição está no hall principal da Câmara Municipal.



No dia 13 de novembro (segunda-feira), a Comissão da Semana da Umbanda vai promover uma mesa de debates com o tema "Legalização e Justiça - Um caminho possível para o fim das violências contra os povos de terreiro", às 19h, no auditório da UERJ campus Patronato.

O encontro vai contar com mediação do Pai Fernando D´Oxum, líder da 1ª Comissão da Semana da Umbanda de São Gonçalo.

Uma sessão solene em homenagem às lideranças da umbanda será realizada no dia 16 de novembro (quinta-feira), às 17h, na Câmara Municipal de São Gonçalo. Na ocasião será entregue a medalha Zélio Fernandino de Moraes aos homenageados.

O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, no dia 17 de novembro (sexta-feira), às 19h, o show do artista gonçalense renomado Altay Veloso. Com mais de 40 anos de carreira, o artista acumula mais de 450 composições que já foram gravadas por diversos cantores brasileiros. E, para fechar a noite, a bateria da escola de samba Porto da Pedra promete agitar o público. Os shows serão gratuitos e sujeitos à lotação.

No dia 25 de novembro (sábado), encerrando a programação especial da Semana da Umbanda, na Praça Zélio Fernandino de Moraes, Marco Zero da Umbanda, em Neves, será realizado o "Encontro dos Povos de Terreiros de São Gonçalo", das 14h às 20h.

Durante a ação serão realizadas homenagens a lideranças religiosas com o "Banda com Banda", cerimônia de hasteamento da bandeira da umbanda e uma feira de artesanato e gastronomia.