São Gonçalo organiza a 1ª Comissão da Semana da Umbanda 2023

São Gonçalo é o berço da Umbanda. Por isso, na próxima quarta-feira (11), a Secretária de Turismo em conjunto com a Comissão Organizadora da Semana da Umbanda vai organizar a 1ª Comissão da Semana da Umbanda em 115 anos de história da religião no município.

Nesta quinta-feira (05), o município de São Gonçalo publicou sobre a realização do evento no Diário Oficial. De acordo com o Sacerdote Umbandista Fernando Torres, o objetivo é pensar o evento religioso de forma que ligue às pessoas que também contemplam a religião na cidade.

‘’A composição da Comissão do Tapete de Sal tem os padres e católicos, a Comissão da Marcha para Jesus tem os pastores e demais lideranças evangélicas e a Comissão da Semana da Umbanda tem agora Sacerdotes Umbandistas da cidade e pensadores das religiões de matriz africana.’’



Além disso, com o título de berço da religião, que foi fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, a pasta busca disseminar a religião também no seu sentido histórico. Para isso, os eventos da Semana da Umbanda serão embasados através da participação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

‘’O objetivo das Comissões é pensar o evento religioso com pessoas que sejam ligadas às mesmas dentro da cidade. E envolve a academia da cidade, como a UERJ/FAPERJ para corroborar o sentido histórico na religião nascida em São Gonçalo e que hoje está presente no mundo todo.’’, explicou Fernando.

Zélio Fernandino é considerado o anunciador da Umbanda, através de seu Caboclo 7 Encruzilhadas, no ano de 1908 | Foto: Reprodução

Interesse pela religião

Segundo dados do Google Trends, o mês de abril deste ano foi o período com maior interesse pelo termo ‘’umbanda’’ já registrado no Google, desde 2004. De modo geral, as buscas pelo termo aumentaram em 40% nos últimos 12 meses que antecederam a pesquisa. Em relação aos estados brasileiros em que as pesquisas revelaram o recorde, estão, respectivamente, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Piauí.

Serviço:

A 1ª Comissão da Semana da Umbanda vai acontecer na próxima quarta-feira (11), às 17h30 no Centro Cultural Joaquim Lavoura, localizado na Av. Pres. Kennedy, número 721, no Centro de São Gonçalo.

Sob supervisão de Marcela Freitas