Nenê, ex-Vasco, vai parar na Polícia após atacar camarote

Confusão aconteceu em partida do Ceará contra o Juventude, equipe do atleta - Foto: Gabriel Tadiotto/Juventude

O jogador Nenê, conhecido por suas passagens no Vasco e no Fluminense, foi parar num distrito policial da Polícia Civil após ser acusado de quebrar o vidro de um camarote do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, neste sábado (25). O atleta só foi liberado para voltar a jogar após pagar a fiança, segundo informações da Polícia.



De acordo com um resumo da corporação, o jogador, de 42 anos, estava no camarote assistindo a partida entre o Juventude, seu atual clube, e o Ceará. Depois do segundo gol do Juventude, ele teria quebrado o vidro de proteção do local. Os estilhaços acertaram torcedores que acompanhavam a partida de lá e acabou machucando algumas pessoas.

Por conta do episódio, Nenê foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa e conduzido ao 34º DP da região. Ele pagou uma fiança, de valor não divulgado, para deixar o local. Segundo a polícia, no entanto, ele seguirá respondendo pelo ocorrido.



A partida terminou em 3 a 1 para o Juventude. As esposas dos atacantes Chrystian Barletta e Saulo Mineiro, do Ceará, estariam entre as vítimas dos estilhaços. Mineiro, inclusive, usou as redes sociais para comentar o ocorrido.

"Graças a Deus não aconteceu uma tragédia hoje no Presidente Vargas. Um 'jogador' do time adversário bateu no vidro e estourou nos rostos de torcedores, da minha esposa grávida e da esposa do Chrystian Barletta, que estava com o filho no colo", afirmou o atacante do Ceará.