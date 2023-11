Briga entre torcidas de Botafogo e Santos interdita BR-116

Horas antes da disputa entre Botafogo e Santos, na tarde deste domingo (26), torcedores de ambas as equipes se envolveram em uma confusão que acabou interditando a rodovia BR-116, no trecho conhecido como Presidente Dutra, via conhecida por conectar São Paulo e Rio de Janeiro.

A briga aconteceu no km 178, na altura do Assaí Atacadista em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, a confusão começou quando um ônibus com torcedores santistas passou pelo local, onde estariam integrantes de uma torcida organizada do Botafogo.

De acordo com informações de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionados ao local, haviam pelo menos dez homens encapuzados carregando pedaços de madeira, identificados como torcedores do Santos. Eles bloquearam a via central da pista sentido Santos.

Em um vídeo compartilhado nas redes por grupos envolvidos no conflito, é possível ver automóveis depredados no local. Confira as imagens:





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

A confusão, segundo testemunhas, também atrapalhou o trânsito no sentido oposto. A Força Nacional também foi acionada. Até o momento da publicação desta matéria, não haviam relatos de presos ou feridos.

O confronto entre Botafogo e Fluminense acontece às 16h, na casa do alvinegro: o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.