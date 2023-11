Guardas municipais são acusados de cobrar propina em quiosque do Rio

A Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop) e a Corregedoria da Guarda Municipal (GM-Rio) prenderam em flagrante, na noite de sábado (25), dois guardas municipais suspeitos de cobrarem propina dos donos de um quiosque na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Robson de Azevedo Gama e Diego Carlos Leite Pereira foram alvos de uma investigação dos setores de inteligência da Seop e da corregedoria da (GM-Rio). Os dois estavam sendo monitorados pela suspeita da prática de suborno.

De acordo com os investigadores, os dois guardas cobravam uma quantia semanal para o dono do quiosque Arrasta Pé, em Copacabana, sob a alegação de não aplicarem multas por perturbação do sossego ao estabelecimento.



Os agentes descobriram que os guardas estariam no quiosque na noite do último sábado (25) para recolher o dinheiro da propina.

Ao chegarem ao local, os agentes da corregedoria avistaram os guardas em ação suspeita, com a viatura parada na Av. Atlântica, e ao realizarem a abordagem, os suspeitos arrancaram com o veículo, mas foram encontrados logo depois, por meio do GPS do carro, no Leme.

Os guardas municipais foram presos e conduzidos para a 12ª DP (Copacabana) para responderem pelo crime. Os agentes também foram retirados do serviço ordinários até a apuração total do caso.