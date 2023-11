Novas imagens de homem desaparecido há quase três meses são divulgadas

Quase três meses depois desde o seu desaparecimento, novas imagens de Leonardo da Silva Bastos foram encontradas. Câmeras de segurança da CCR Barcas e dos ônibus do Estado registraram o morador de São Gonçalo na estação do Centro do Rio, embarcando para Niterói, no dia 7 de setembro, numa quinta-feira.

Pela manhã, filmagens de um ônibus flagraram o funcionário da Petrobras por volta das 6h entrando no veículo. Depois, Leonardo foi às barcas, atravessou a Baía de Guanabara e chegou na estação Araribóia, em Niterói, por volta das 7h20. Até o momento, esta foi a última vez que o homem foi visto.

Leonardo foi dado como desaparecido numa quarta-feira, dia 6 de setembro. Na manhã do mesmo dia, o rapaz saiu para trabalhar, no Centro da capital, e não retornou para casa. A última vez que o homem tinha sido visto foi na noite de quarta-feira, no bar Beco do Chopp, na Central do Brasil. Com as novas informações, o último local onde ele esteve é a estação Araribóia, em Niterói.

O caso será investigado pela Delegacia local de Niterói.



Leonardo tem 41 anos, é casado e tem dois filhos. Yure Laurente, sobrinho do desaparecido, pede que qualquer pessoa que possua informações verdadeiras sobre o sumiço do tio entre em contato com a família. “Irá fazer 3 meses e não temos nenhuma resposta, essa aflição de não saber onde mais procurar e o que fazer é a pior sensação… Não iremos cansar até essa resposta ser esclarecida.’, finalizou o familiar.

Quem possuir informações sobre Leonardo pode relatar através do telefone: (21) 98756-1327.