Faetec e Le Cordon Bleu abrem vagas para curso gratuito de gastronomia francesa

Para quem deseja se tornar um cozinheiro profissional, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para 44 vagas no curso de Educação Profissional Cordon Tec, oferecido em parceria com a escola de gastronomia francesa Le Cordon Bleu. As inscrições ficam abertas até o dia 03 de dezembro e podem ser feitas pelo site da Faetec: www.faetec.rj.gov.br

Para concorrer, é preciso ter 18 anos completos até a data da matrícula; Ensino Médio completo; e renda familiar de até quatro salários-mínimos. O valor da taxa de inscrição é de R$35,00, que deverá ser pago até o dia 05. Para solicitar isenção da taxa de inscrição, é necessário apresentar o Número de Identificação Social (NIS – CAD ÚNICO). Todas as regras e orientações se encontram no site da fundação.

O processo seletivo acontece em duas fases. A primeira é realizada por meio de prova objetiva e apresentação de documentos; a segunda fase abrange apresentação por meio de vídeo e entrevista presencial. Todas as etapas são de caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos aprovados serão divididos em duas turmas, com 22 alunos em cada uma. O curso terá duração aproximada de 12 meses, com aulas de segunda a sexta-feira, apenas no turno da tarde (13h às 17h).



Desde 2021, a parceria entre a Faetec e a Le Cordon Bleu já ofertou mais de 150 vagas para o Cordon Tec. A presidente da Faetec, Caroline Alves, acredita que a abertura de novas inscrições é mais uma chance para aqueles que sonham em estudar a culinária francesa.

“Gastronomia é um dos muitos eixos abrangidos pela Faetec, temos diversos cursos na área e sabemos que nem todos podem arcar com os custos de um curso de culinária. Então a parceria com a Le Cordon Bleu nos ajuda na nossa missão de oferecer sempre as melhores oportunidades e a melhor educação para o morador do Rio de Janeiro”, declarou a gestora.

A Faetec também está com inscrições abertas para 55 vagas no seu curso Técnico em Gastronomia, oferecido nas unidades em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. A inscrição pode ser realizada pelo site da Fundação.