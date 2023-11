Alcione e Teresa Cristina encerram os shows dos 450 anos de Niterói

Para encerrar as celebrações pelos 450 anos de Niterói, a Praia de Icaraí vai se transformar no reduto do samba neste final de semana. No sábado (25), a Prefeitura de Niterói trará Teresa Cristina para levar ao público muita música e diversão. Já no domingo (26), Alcione sobe ao palco para encantar e emocionar os niteroienses. Os shows estão marcados para começar às 18h, com DJ a partir das 17h. A programação é gratuita e começa às 9h com yoga e ginástica.

Leia mais:

Abertas inscrições para ingresso de alunos na Faetec em 2024

Fies terá renegociações com até 99% de desconto; saiba como participar

"São 450 anos de história da nossa cidade, que se desenvolveu durante todos esses anos a partir da contribuição de cada niteroiense. Preparamos shows em que todos poderão comemorar essa data especial, independentemente da idade e do gosto musical. A Prefeitura pensou numa programação bastante variada, recheada de talentos, para que essa data fique marcada na memória de todos nós por muitos e muitos anos", destacou Axel Grael.



Desde o início do mês, os eventos aconteceram em diferentes locais da cidade com o objetivo de descentralizar as celebrações para facilitar a mobilidade de moradores e turistas que vieram para Niterói.

Programação:

Dia 25 de novembro

9h - Yoga e Ginástica

17h - DJ

18h - Teresa Cristina

Dia 26 de novembro

9h - Yoga e Ginástica

17h - DJ

18h – Alcione