Tempestade deixa moradores sem luz em São Gonçalo e Niterói

Neste sábado (18), após as tempestades de vento e raios e os núcleos de chuva que se deslocaram da Baía de Guanabara para Niterói e São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou que a cidade entrou em estágio de atenção. Em São Gonçalo, diversos bairros registraram falta de energia elétrica e outros ainda aguardam sem luz na manhã deste domingo (19).

Em Niterói, as condições meteorológicas atípicas, incluindo fortes ventos e tempestade de raios, provocaram o colapso da estrutura do palco montado na Praia de Icaraí, o que ocasionou no adiamento dos shows que estavam marcados em comemoração ao aniversário de 450 anos da cidade. Com o aviso de atenção emitido pela Defesa Civil, o plano de evacuação do local do show foi executado de imediato, mas já não havia pessoas no local quando a estrutura cedeu.

No bairro São Francisco, na Zona Sul de Niterói, após vários picos de energia, o bairro ficou totalmente no escuro. Na manhã deste domingo (19), a situação ainda não foi reparada.



Segundo informações do boletim de chuvas emitido pela Prefeitura de Niterói, mais de 20 quedas de árvores foram registradas em várias regiões da cidade. Em São Gonçalo, o estrago não foi menor. Em Tribobó, no posto em frente ao mercado Assaí, a cena de ventos fortes se assemelhou a um filme de terror. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais.





Após a passagem de ventos de mais de 70 km/h, no bairro Galo Branco, diversos fios elétricos ficaram espalhados pela rua. No Mutondo, o vento deixou estragos em um mercado. A cerca que rodeia o exterior do supermercado e placas de teto foram arrancadas pela ação dos ventos. Na internet, uma usuária que estava no local relatou momentos da tempestade:





‘’Eu estava dentro do mercado na hora dessa chuva e ventania. Tremeu tudo dentro do supermercado. Todos ficaram parados, assustados. Algumas placas do teto saíram do lugar, a vidraça da frente vibrava e as lâmpadas também. Foi amedrontador.’’, relatou.

Moradores dos bairros Camarão, Nova Cidade, Arsenal, Colubandê, Covanca relataram a instabilidade na energia elétrica. Na manhã deste domingo (19), o bairro Camarão segue sem luz. A Praça Chico Mendes, em São Gonçalo, no sentido Pacheco, esteve interditada devido à queda de árvores. Os desvios estavam sendo feitos pela Raul Veiga.

Em nota, a Enel informou estar ‘’dando sequência ao plano verão preparado para este período crítico, foi acionado imediatamente um reforço no número de equipes em campo para agilizar o atendimento às emergências. ‘’.

Para informações e assistência, a população pode contatar a Defesa Civil através dos números 199 ou 2620-0199 em casos de emergência. Além disso, o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói mantém plantão 24 horas para monitoramento meteorológico, fornecendo informações detalhadas sobre previsões e alertas por meio do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.



Procurada para esclarecer informações sobre o reparo do serviço de energia nos bairros de Niterói e São Gonçalo, a companhia de energia ainda não respondeu.

