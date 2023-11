Cantora Ludmilla acusa deputado Thiago Gagliasso de racismo

A cantora Ludmilla resolveu expor nesta quinta-feira (23), através de seus stories, um ataque racista que sofreu de um deputado. Segundo a artista, o tal político a chamou de "macaca" durante uma festa na casa de uma pessoa famosa.

"Primeiramente: ele é racista? Sim. Sim! Sabe o que aconteceu? A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E aí eu tava acompanhada de um cara. E ele conhecia esse cara. Ele chegou nesse cara, simplesmente, na minha cara e falou: 'Ô mano, tanta mina gata aqui na festa e você tá com essa macaca?'", relatou.

"Eu comecei a discutir com ele. Eu estava com um amigo, que me defendeu na hora e a gente acabou indo embora do evento. Eu fiquei muito mal. Esse foi um dos piores ataques de racismo que eu já sofri na vida", completou a cantora.



Ludmilla conta que um dia reencontrou o deputado em uma outra festa no mesmo lugar e quase perdeu a cabeça.

"Nunca esqueci aquela situação. Daí um belo dia a gente estava no mesmo lugar, e ele veio me cumprimentar. Eu pedi aos amigos para não deixarem ele chegar perto de mim. Ele insistiu, se enfiou na roda para falar comigo, e eu falei: 'Não fala comigo. Você é racista e eu tenho nojo de você. Se eu pudesse, dava na sua cara agora, sai de perto de mim", relembrou, dizendo que o dono da festa expulsou Thiago da casa. "Ele ficava me olhando com um olhar de psicopata, com cara de raiva", disse.

A cantora expôs o político após ele votar 'não' para que ela recebesse a Medalha Tiradentes, uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Ludmilla não chegou a citar o nome do deputado, mas deu a entender que estaria falando de Thiago Gagliasso, deputado estadual pelo Rio de Janeiro e irmão de Bruno Gagliasso. Recentemente, o deputado votou contra a cantora receber a homenagem de "Cidadania, Direito e Respeito à diversidade".

"Eu nunca falei nada sobre isso aqui. Porém, hoje eu acordei com um vídeo dele sendo super hipócrita, dizendo que não é racista", disse Ludmilla.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (23), Thiago fez um discurso na Assembleia Legislativa negando ser racista e ainda mandou uma indireta para a cantora.

"Não tem nada a ver com questão racial. E, sim, pela postura que a gente, como conservador, tem que defender: saber de fato cantar o Hino Nacional, saber que não pode vender 'verdinha' (nome de uma música de Ludmilla). E depois a gente é tachado de racista, homofóbico, um monte de coisa. O Miguelzinho é preto, canta pra caramba, merecia dez medalhas Tiradentes e não vai ganhar a metade. Quem vai ganhar é quem errou o Hino", disse Thiago. Ele também fez um post em seu Instagram falando do assunto.