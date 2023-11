I Simpósio de Combate à Violência Contra a Mulher ocorrerá nesta segunda-feira (27)

Falta pouco para acontecer o I Simpósio de Combate à Violência Contra a Mulher, com o tema “Bem Me Quero. Reage, Mulher!”. O encontro, organizado pelo Disque Denúncia, através do Instituto MovRio, vai acontecer no próximo dia 27 de novembro, no auditório da Fecomércio, no Flamengo, das 9h às 13h.



O Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres é lembrado anualmente em 25 de novembro. A data, que foi criada em 1981, durante o Primeiro Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho, em Bogotá, Colômbia, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999. Desde então, movimentos pelo mundo todo vêm sendo feito em favor das mulheres.

O simpósio contará com quatro painéis compostos por profissionais especialistas das áreas de Segurança, das Instituições do Sistema de Justiça, da Saúde e de empresas inspiradoras no combate à violência contra mulheres. O objetivo é criar um espaço de discussão e reflexão sobre este tema de extrema importância, que afeta milhares de mulheres em todo o mundo, promover a conscientização e alertar a sociedade sobre os casos de violência e maus tratos contra as mulheres.

Ainda dá tempo de se inscrever, basta acessar o site www.bemmequero.org.br e preencher, gratuitamente, o formulário de inscrição até sábado (25). No site também constarão informações detalhadas sobre o Simpósio e os painelistas participantes.



No dia do evento, as portas do auditório estarão abertas ao público, a partir de 8h, onde os convidados serão recebidos para um Welcome Coffee. A Fecomércio fica localizada na Rua Marquês de Abrantes, 99, no Flamengo.

Convidamos os veículos de comunicação e as assessorias de imprensa a acompanharem o evento, com uma causa relevante e oportuna para este mês de novembro, quando são promovidas ações pelos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

Informações e inscrições:



www.bemmequero.org.br