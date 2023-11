CEO de produtora do show da Taylor Swift se pronuncia sobre morte de fã no evento

Mais de mil pessoas desmaiaram em decorrência do calor no show de sexta-feira (17) - Foto: Reprodução

Mais de mil pessoas desmaiaram em decorrência do calor no show de sexta-feira (17) - Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (23), o CEO da Time For Fun (T4F), produtora do show da Taylor Swift, Serafim Abreu, se pronunciou nas redes sociais da T4F, pela primeira vez, após a morte de Ana Clara Benevides, no show do Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, na última sexta-feira (17).

No pronunciamento, Serafim reconhece que a empresa deveria ter tomado mais medidas para lidar com o calor extremo do evento, que chegou a registrar 59°C na sexta-feira (17), dia do falecimento de Ana. Segundo ele, era permitido a entrada com copos descartáveis no estádio, mas essa permissão não foi enfatizada nas informações sobre o show.

O pronunciamento é postado seis dias após o falecimento da fã da Taylor Swift, e o homem diz que a empresa se solidariza com a perda e se disponibiliza a prestar assistência à família em qualquer área que seja necessária.

Confira a mensagem do nosso CEO, Serafim Abreu, sobre os recentes acontecimentos relacionados à turnê da cantora Taylor Swift no Brasil.



Para mais informações, acesse o comunicado oficial da T4F no site https://t.co/cG5bxIpODt. pic.twitter.com/TdAXzb4viy — T4F (@t4f) November 23, 2023

No domingo (19), o pai e a mãe de Ana concederam uma entrevista ao Fantástico, programa da TV Globo, contando que não foram procurados, nem pela T4F, nem pela equipe de Taylor Swift. O traslado do corpo foi pago com um valor arrecadado por fãs da cantora, por meio de uma vaquinha on-line.

Serafim pediu desculpa aos fãs que não tiveram a melhor experiência nos shows do Rio de Janeiro, e diz que as apresentações de São Paulo, que acontecerão neste fim de semana (24, 25 e 26), já terão um novo regulamento, com a permissão de entrada de garrafas descartáveis, seguindo determinação federal.

Ana Clara Benevides morreu com 23 anos, após ter uma parada cardiorrespiratória na sexta-feira (17), durante a segunda música do show. A causa da morte ainda não foi confirmada, pois o laudo final só ficará pronto 30 dias após o falecimento.

Em shows internacionais, a prática de chegar cedo na fila do evento para conseguir um bom lugar é comum. A fã chegou no estádio às 11h, em que os portões abririam só a partir das 16h. A sensação térmica nos arredores do estádio chegou a quase 60°C.