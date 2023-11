Ensaio de rua da Porto da Pedra acontecerá no Bandeirantes

Informações acerca do esquema de trânsito no Carnaval - Foto: Divulgação

O ensaio de rua da escola de samba Unidos do Porto da Pedra será realizado em um novo local neste sábado (25). Com a ideia de expandir para outros pontos da cidade de São Gonçalo, alcançando, assim, um maior número de gonçalenses, o quarto ensaio de rua da escola será realizado na Estrada Raul Veiga, no bairro Bandeirantes.

A Prefeitura de São Gonçalo preparou um esquema de trânsito e de segurança especial na localidade, definido durante uma reunião no gabinete do prefeito Capitão Nelson, com a presença dos secretários de Ordem Pública, Transportes e Comunicação Social, Márcio Ribeiro, Fábio Lemos e Alexandre Coutinho, além de representantes da Polícia Militar e da Operação Segurança Presente.



“Ainda há uma ideia de que a escola pertence a apenas um bairro, mas na verdade a Porto da Pedra representa toda a cidade de São Gonçalo. E sabemos que muitas pessoas que moram para os lados do Alcântara, Bandeirantes e Pacheco, por exemplo, não conseguem se deslocar para o centro para acompanhar os ensaios. Por isso, juntos com a escola, queremos expandir essa atividade. Fizemos um estudo para realizar o ensaio em vários locais, mas temos que pensar em diversas questões para que tudo aconteça dentro da normalidade e optamos por fazer próximo à Praça do Bandeirantes. Estamos unindo todos os esforços da segurança pública para que o ensaio ocorra da melhor maneira possível”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O ensaio vai acontecer ao longo da Estrada Raul Veiga, no sentido Pacheco. Por isso, a via será interditada, a partir das 19h do sábado (25), no trecho entre as ruas Senador José Kairala e Felipe Mascarenhas.



Os motoristas devem ficar atentos, pois o trânsito será desviado, no sentido Pacheco, para a Rua Francisco Neto, seguindo pela Rua Joaquim Laranjeiras e saindo na Rua Felipe Mascarenhas. Já no sentido Alcântara, o fluxo será desviado para as ruas Joaquim Laranjeiras, Rua Júpiter, Rua Senador José Kairala e Rua Luís Mota. Será permitido estacionar apenas na Rua Francisco Neto.



Inicialmente, apenas o ensaio de rua do dia 25 de novembro acontecerá no Bandeirantes. Qualquer mudança no planejamento será divulgada no portal e redes sociais da Prefeitura de São Gonçalo.