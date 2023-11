Fã de Taylor Swift morta no Rio é sepultada no Mato Grosso do Sul

Foi sepultado na manhã desta terça-feira (21) o corpo de Ana Clara Benevides, estudante de 23 anos que morreu durante o primeiro show da cantora americana Taylor Swift no Rio, na noite da última sexta (17). O enterro aconteceu na cidade de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul.

O velório começou no início do dia, na Câmara Municipal de Sonora, cidade-natal da jovem. A cerimônia começou fechada a amigos próximos e familiares da vítima. Depois, o corpo foi levado a Pedro Gomes, onde morava o pai de Ana, para o sepultamento.

O irmão da vítima, que estava preso, compareceu ao velório, após receber permissão através da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (DPMS). Além dele e dos familiares, também estiveram por lá os colegas de turma de Ana, que estudava Psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) identificou uma hemorragia pulmonar como causa da morte da estudante, que faleceu após passar mal no estádio Engenhão, Zona Norte do Rio, onde aconteceu o show. A previsão é que a causa seja confirmada dentro dos próximos 30 dias, com o resultado de novos exames.