Show de Taylor Swift no Rio tem confusão por lugar na fila e cambistas

No último show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, que deveria ter sido realizado no último sábado (18), mas acontecerá nessa segunda-feira (20), foi registrado bate-boca e um princípio de briga na fila de espera para entrada do evento, no Engenhão.

Quem estava desde cedo na porta do Estádio Nilton Santos reclamou que algumas pessoas tentaram furar a ordem de chegada: “Fura fila! Fura fila!”, gritavam algumas pessoas em coro.

De acordo com a TV Globo, também foram flagrados cambistas oferecendo ingressos no local, mesmo diante da presença da Polícia Militar.