Danni Suzuki revela ter sido molestada aos 7 anos e conta reação da mãe: ‘’Para de fazer drama’’

A atriz Danni Suzuki, de 46 anos, contou em participação ao podcast ‘Tá Benito’, que foi molestada aos 7 anos de idade por um vizinho e que quando contou para a mãe, aos 18 anos, recebeu uma reação diferente do esperado.

No episódio, a atriz estava contando sobre os casos de assédio a que foi submetida na época, de forma inconsciente: Assédio era uma coisa normal. Lembro que uma época me chamaram para ser modelo, na rua, essa coisa de olheiro, que tinha muito na época, e eu fui para um negócio desse, minha mãe foi junto, ficou em outra sala, o cara pede para tirar a camisa, maquiar, achava que aquilo tudo era normal. Tempos depois vi o cara na TV sendo preso, molestava menina, não sei o que, e eu não sabia nem que estava sendo assediada", lembrou.







Depois, a Dani relatou um episódio de abuso que passou na infância: ‘’Eu na infância fui molestada, com 7, 8 anos, pelo vizinho. Guardei aquele segredo até os 18 anos para contar para minha mãe, achava que a culpa era minha. Você vai lidando com uma série de coisas, todos os traumas que você vai contando, todas as durezas que passei, foram muitas, que hoje vejo as pessoas desistindo até por menos, só me fortaleceram.’’, lembrou.



Ainda sobre o abuso, a atriz relatou sobre a falta de amparo que recebeu da mãe, quando 11 anos mais tarde, decidiu contar sobre o fato. "A minha mãe me fez ler muitos livros de autoajuda. Eu li livros, minha mãe me deu muita disciplina, ela é professora de dança, mas também é psicóloga, só que ela é soldada... No dia que contei que fui molestada, eu lembro da minha mãe falando assim: 'Para de fazer drama. Qual é o problema? Já foi, já passou, você não está bem? Tem gente que passa por situação muito pior, não dá para perder tempo na vida com essas coisas. Acabou, já passou, para de fazer drama, segue sua vida'", revelou.