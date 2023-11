Familiares encontram homem que havia desaparecido em São Gonçalo

William Muniz, de 37 anos, desaparecido no último dia 6, deste mês, foi encontrado pelos familiares na última segunda-feira (20), em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. William está sob os cuidados do padrasto, em São Gonçalo.

De acordo com o irmão do desaparecido, Marco Antônio Jardim, William foi por conta própria até a casa da tia com quem morava, em Sepetiba, na tarde da última segunda. Ainda segundo o irmão, ele estava bem. William permaneceu na casa e esperou pelos outros familiares, residentes de São Gonçalo.

‘’Agora ele está na casa do meu padrasto aqui em São Gonçalo. Levamos ele na psiquiatria do Luiz Palmier na terça e foi passado novos medicamentos. Agora ele está mais calmo e interagindo bem com a família’’, contou o irmão.



William vai passar a morar com o padrasto, em São Gonçalo.