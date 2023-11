Jovem de 18 anos descobre gravidez de quíntuplos e passa mal durante ultrassom

O casal já passou de 100 mil seguidores no Instagram dos bebês, desde que compartilharam a gravidez - Foto: Divulgação/ Instagram

O casal já passou de 100 mil seguidores no Instagram dos bebês, desde que compartilharam a gravidez - Foto: Divulgação/ Instagram

A jovem Sara Silva, de 18 anos, viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo momento em que descobre que será mãe de cinco bebês. Moradora de Nilópolis, na Baixada Fluminense, a menina chegou a passar mal durante o exame de ultrassom, em que estava acompanhada da mãe e do namorado, que também passou mal ao descobrir a notícia.

No vídeo, gravado pela mãe de Sara, Claudia Maria, o obstetra descobre um bebê de cada vez, e é possível acompanhar a reação das duas ao ver o número aumentando. Em um primeiro momento, o médico anuncia um segundo coração, que deixa Sara e Claudia felizes com a notícia. No entanto, logo em seguida o obstetra confirma mais um coração batendo, e outro, e por fim, o quinto, que já não foi registrado em vídeo devido ao tamanho da surpresa da família.



Leia mais

Decoração natalina de casa em Alcântara vira atração turística do bairro

MPRJ denuncia mulher que acusou Gabi Martins e Virginia Fonseca de ameaça de morte



“Quando o médico falou que era um, depois dois, no terceiro eu já estava passando mal. No quinto, não o ouvi falar”, disse a jovem em entrevista ao G1.



O namorado de Sara e pai das crianças, Renan Alves, que é soldado da aeronáutica, também estava presente no exame, mas preferiu sair da sala assim que o médico anunciou o segundo bebê. Quando retornou ao consultório, Renan descobriu que seria pai de quíntuplos.

“Quando o médico falou que eram dois corações batendo, eu saí da sala. Quando voltei, o médico disse que tinha cinco. Aí que saí da sala mesmo e comecei a chorar, passar mal, minha pressão foi lá em cima”, contou o pai, de 20 anos, que após o susto inicial, compartilhou a boa notícia nas redes sociais.

De acordo com médicos, a gravidez de Sara é rara, e apenas um parto a cada 60 milhões são de quíntuplos de um único saco gestacional, ou seja, idênticos. O que pode ter influenciado na gestação múltipla, é o histórico de nascimento de gêmeos na família de Renan, que tem duas irmãs, mães de gêmeos, além de uma prima e um tio.

Agora, a família busca meios para conseguir arcar com os gastos e necessidades de cinco bebês, e por isso, criaram uma vaquinha, que está sendo divulgada nas redes sociais, para arrecadar um valor que ajude no enxoval, nas fraldas e nas fórmulas para o dia a dia das crianças. Até o momento, a família já arrecadou mais de 7 mil reais, e busca atingir a meta de 10 mil.

Além disso, Sara e Renan também criaram uma conta no Instagram para compartilhar a gravidez e, futuramente, a rotina com os quíntuplos. Até o momento, a família já passou da marca dos 106 mil seguidores, e busca continuar crescendo cada vez mais.

"Desde já quero muito agradecer a todos pelas mensagens, pelo carinho e ajuda de todos. Que Deus de tudo em dobro pelo que vocês estão fazendo pelos nossos quíntuplos", escreveu Sara em suas redes sociais.

Apesar da surpresa ter sido grande, o jovem casal conta que os bebês já são muito amados e que foram abençoados por terem recebido esta ‘tarefa’, que será ‘cumprida’ junto das famílias de ambos, que estão prestando todo o apoio necessário.

Para ajudar Sara, Renan e os quíntuplos, clique aqui para acessar o link da vaquinha. Para acompanhar a família nas redes sociais, acesse @gerando_quintuplos no Instagram.