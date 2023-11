Abertas inscrições para ingresso de alunos na Faetec em 2024

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, anuncia a abertura de processo seletivo para ingresso de alunos em 2024. Ao todo, são 6.993 vagas da Educação Infantil ao Ensino Superior oferecidas pelas escolas que compõem a Rede. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de dezembro e devem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br.

Para quem deseja uma formação técnica, 5.285 vagas estão sendo ofertadas. Destas, 2.154 são destinadas aos candidatos que desejam cursar o Ensino Médio junto ao Técnico e 3.131 vagas são para aqueles que já possuem o Ensino Médio ou estejam matriculados a partir do 2º ano. Entre as formações disponíveis, estão os cursos de Administração; Informática; Segurança do Trabalho; Eletrotécnica; Análises Clínicas; Mecânica; Enfermagem; Logística; e Produção de Moda.

O vestibular para ingresso em cursos de graduação contempla 552 vagas, distribuídas entre as Faculdades de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro presentes nas cidades de Barra Mansa; Paracambi; Duque de Caxias; Três Rios; Santo Antônio de Pádua; Itaperuna; e Petrópolis; além dos Institutos de Educação Superior do Rio de Janeiro (Isepam e Iserj).

“Vamos fechar o ano com a oferta de quase sete mil vagas em nossas escolas. Essas inscrições são oportunidades para aqueles que desejam alcançar melhores colocações no mercado profissional por meio de uma formação técnica ou graduação. Além de ser uma ótima oportunidade para o adolescente que já sabe a carreira que deseja seguir ou para o responsável que sonha em ver seu filho estudando em uma rede pública de excelência”, declarou Caroline Alves, presidente da Faetec.

A Educação Infantil é destinada a crianças de 03 a 05 anos, sendo ofertada 218 vagas distribuídas em unidades localizadas na capital e em Campos dos Goytacazes, sendo elas: Casa da Criança/Cap-Iserj; Iserj e Isepam. O ingresso será por meio de sorteio e sem taxa de inscrição.

Para o Ensino Fundamental, são 798 vagas espalhadas. Nas unidades: Iserj (capital), Isepam e Antônio Sarlo (ambas em Campos dos Goytacazes), a inscrição é gratuita e o processo seletivo por sorteio. Já nas Escolas de Ensino Fundamental República, Visconde de Mauá (ambas na capital) e Henrique Lage (Niterói), será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$35,00 e o ingresso é por meio de prova.

Para Ensino Médio, são 100 vagas, somando oportunidades para Normal de Nível Médio (Isepam) e Formação Geral (Iserj e Isepam); não será cobrada taxa de inscrição em nenhuma espécie. O ingresso será por meio de sorteio. Já os cursos Técnicos, Especialização em Enfermagem do Trabalho, e vestibular; a taxa de inscrição é de R$35,00 a ser paga até 22 de dezembro.

Todas as provas serão realizadas em 14 de janeiro. Já o resultado preliminar dos processos seletivos por sorteios será divulgado no dia 17 de janeiro. Vale ressaltar que os candidatos aos cursos Técnicos em Teatro e Instrumento Musical serão submetidos ao Teste de Habilidades Específicas, nos dias 13 e 14 de janeiro. As informações sobre todos os processos seletivos se encontram descritas nos editais, disponíveis no site da Faetec.